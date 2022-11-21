Уничтожает спутники в стратосфере: Запад в шоке от смертоносного МиГ-31

Уничтожает спутники в стратосфере: Запад в шоке от смертоносного МиГ-31
МиГ-31. Фото: MOD Russia/www.globallookpress.com
Самолет до сих пор не имеет себе равных

МиГ-31 до сих пор считается одним из самых боеспособных самолетов со времен холодной войны, а также одним из наиболее быстрых и тяжелых перехватчиков, существующих сегодня. Одна существующая упоминания деталь – эта модель "Сухого" никогда не экспортировалась.

С 90-х годов основные задачи российской авиации выполняются за счет именно тяжелых истребителей и перехватчиков. После распада СССР у ВВС остались лишь четвертые поколения МиГ-29, которые до некоторых пор модернизировали. В боевой авиации же основные задачи выполняет именно 31-й с модифицированными Су-27.

Советская авиация приняла на вооружения легендарный стратосферник еще в 1981 году. Для тех лет фазированная антенная решетка с радаром была уникальнейшей особенностью МиГа до появления Rafale и F-22. Годы прошли, а этот самолет до сих пор остается самым грозным перехватчиком.

С 2010 год МиГ-31 начал проходить глубокую модернизацию.

Хотя производство было прекращено в 1994 году, с 2010 года. Парк из ста самолетов теперь не имеет аналогов среди равных по радарам, ни один конкурент не может похвастаться такими размерами. Ударный костяк ВКС же состоит из МиГ-31К и МиГ-31И, ряд моделей же эффективно применяется российской авиацией "для противоспутниковой войны с неизвестным обозначением", говорится в материале Military Watch.

Ранее мы писали о возможностях Су-34.

 

Источник: Military Watch ✓ Надежный источник
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