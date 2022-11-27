Ушел на форсаже: как "Белый лебедь" ускользнул от двух F-35

Ушел на форсаже: как "Белый лебедь" ускользнул от двух F-35
Ту-160. Фото: MOD Russia/www.globallookpress.com
Американский экипаж оставили в дураках

Самый скоростной бомбардировщик Ту-160, разработанный советскими конструкторами, и в современных условиях мало чем уступает западным новинкам.

Популярна история о том, как крылатый красавец встретил два американских гиперзвуковых F-35 в небе – инцидент произошел пару лет назад над водами Японского моря, где "Ту" настигла пара иностранных бортов.

Американцы попытались выдавить из пространства над акваторией российский сверхзвуковой бомбардировщик, однако пилот неожиданно потряс их: после приближения F-35 "Белый лебедь" совершенно неожиданно включил самый острый угол стреловидности и, выполняя форсаж, умудрился оторваться. Американцы попытались догнать наглеца, однако все уже было тщетно. Ту-160 словно испарился.

Авиаэксперты указывают, что на форсаже у "Ту" скорость составляет больше двух тысяч километров в час – 2200, которые тот может держать свыше сорока минут. А у американского истребителя пятого поколения – 1930 километров в час, которые тот может выдержать лишь пару минут.

К тому же, дальновидность "Лебедя" заходит за допустимый радиус американской истребительной авиации – пуск ракет до 5 тысяч километров против тысячи у F-35.

Таким образом, и скорость, и маневренность с возможностью выполнять длительный форсаж позволяют заявить, что равных даже среди современных самолетов "Белому лебедю" нет и сегодня.

Ранее западные медиа устроили целый разбор из-за появления самолета "судного дня" на параде в День Победы – на Красной площадью пролетел Ил-80 – воздушный командный пункт, разработанный в конце 1980-х годов в КБВ Ильюшина. Многие обозреватели увидели в этом послание Кремля Западу.

Источник: Новые известия ✓ Надежный источник
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