Появление Ил-80 над столицей напугало европейцев

В небе над Москвой был замечен самолет "судного дня" Владимира Путина – это, считают журналисты Daily Mail, является предупреждением российского президента Западу.

Напомним, Ил-80 Maxdome был разработан в 80-х годах. Его тактическое предназначение – эвакуация военного руководства страны в условиях интенсивного военного конфликта – в том числе и ядерного. По заявлению Минобороны, самолет в этом году примет участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая. Он не появлялся на мероприятии с 2010 года.

Издание пишет, что самолет также называют "Летающий Кремль". У него нет окон, кроме того, что находится в кабине пилотов.

"Его повторное появление является признаком того, что Путин хочет послать предупреждающий сигнал Западу", – отмечают в статье.

Ил-80 будут сопровождать два МиГ-29 во время полета над собором Василия Блаженного. Также в параде примут участие ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 "Белый лебедь" – это, считают журналисты, станет демонстрацией ядерной готовности России.

Всего в стране имеется четыре самолета "судного дня". Один из них был разворован в Таганроге в прошлом году. Злоумышленники украли 39 единиц радиооборудования, содержащих ценные металлы.