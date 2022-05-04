Путин решил послать Западу "предупреждающий сигнал" на параде 9 Мая - СМИ

Путин решил послать Западу "предупреждающий сигнал" на параде 9 Мая - СМИ
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Появление Ил-80 над столицей напугало европейцев

В небе над Москвой был замечен самолет "судного дня" Владимира Путина – это, считают журналисты Daily Mail, является предупреждением российского президента Западу.

Напомним, Ил-80 Maxdome был разработан в 80-х годах. Его тактическое предназначение – эвакуация военного руководства страны в условиях интенсивного военного конфликта – в том числе и ядерного. По заявлению Минобороны, самолет в этом году примет участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая. Он не появлялся на мероприятии с 2010 года.

Издание пишет, что самолет также называют "Летающий Кремль". У него нет окон, кроме того, что находится в кабине пилотов. 

"Его повторное появление является признаком того, что Путин хочет послать предупреждающий сигнал Западу", – отмечают в статье.

Ил-80 будут сопровождать два МиГ-29 во время полета над собором Василия Блаженного. Также в параде примут участие ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 "Белый лебедь" – это, считают журналисты, станет демонстрацией ядерной готовности России.

Всего в стране имеется четыре самолета "судного дня". Один из них был разворован в Таганроге в прошлом году. Злоумышленники украли 39 единиц радиооборудования, содержащих ценные металлы. 

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
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