Американцы выкатили убийственный ответ российскому Су-57

Американцы выкатили убийственный ответ российскому Су-57
B-21 Raider. Image: U.S. Air Force/www.globallookpress.com
Штаты добрались до самолетов шестого поколения

Американская военно-промышленная компания Компания Northrop Grumman показала свою главную разработку XXI столетия – ей стал новейший бомбардировщик нового поколения B-21 Raider, который, как утверждает разработчик, является единственным в мире истребителем шестого поколения.

В ходе презентации своей разработки гендир компании Кэти Уорден заявила, что ставка на новое поколение в полном объеме оправдывает себя. B-21 Raider – истребитель поколения стелс-технологий, проект же обошелся Штатам, по самым скромным подсчетам, в два миллиарда долларов.

Отличительные черты "летающего крыла" – маневренность и малозаметность. Американцы утверждают, что самолет с легкостью уничтожит даже самую передовую ПВО условного противника и проскочит мимо любой РЭБ.

Источник: Infosmi ✓ Надежный источник
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