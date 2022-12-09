Американцы выкатили убийственный ответ российскому Су-57

Штаты добрались до самолетов шестого поколения

Американская военно-промышленная компания Компания Northrop Grumman показала свою главную разработку XXI столетия – ей стал новейший бомбардировщик нового поколения B-21 Raider, который, как утверждает разработчик, является единственным в мире истребителем шестого поколения.

В ходе презентации своей разработки гендир компании Кэти Уорден заявила, что ставка на новое поколение в полном объеме оправдывает себя. B-21 Raider – истребитель поколения стелс-технологий, проект же обошелся Штатам, по самым скромным подсчетам, в два миллиарда долларов.

Отличительные черты "летающего крыла" – маневренность и малозаметность. Американцы утверждают, что самолет с легкостью уничтожит даже самую передовую ПВО условного противника и проскочит мимо любой РЭБ.