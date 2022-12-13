Military Watch: Россия сделала из Су-35СМ "идеального убийцу"

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Российский Су-35СМ – довольно занятная машина, если обратить внимание на его начинку. В судне используются технологии, которые применяются уже в 57-й модели пятого поколения. Обозреватель Military Watch указывает, что судно несет на борту ракеты Р-37М и Р-77М – дальностью до 400 и 200 километров соответственно.
Первая ракета обладает скоростью до шести Махов, вторая не менее интересна из-за фазированной решетки с самонаводящейся головкой. От такой не уклонится даже самое маневренное судно условного противника.
Отличительные черты "СМ" от своей основной версии – усовершенствованная система РЛС "Ирбис-Э", которую относят к наиболее мощным среди своего сегмента с пассивной антенной решеткой. Проще говоря, система выслеживает максимум объектов – тридцать, если точнее. Еще восемь она способна атаковать.
Если комплекс РЭБ также претерпит серьезные изменения (речь идет о системе "Гималаи" и будет распределена по всему судну, живучесть и неуязвимость судна, полагает обозреватель, станет еще выше.
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