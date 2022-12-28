Минобороны России получило новую партию Су-57

Авиазавод выполнил контракт на 2022 год

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала для Министерства обороны России партию истребителей пятого поколения Су-57. В пресс-службе Минопромторга сообщили, что речь идет о партии в рамках программы поставок, запланированных на 2022 год.

По словам генерального директора ПАО ОАК Юрия Слюсаря, авиационный завод выполнил план по производству машин на текущий год, включая передачу партии Су-35С, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Как отмечает источник, предприятие уже занимается производством самолетов, назначенных на поставки 2023 года.