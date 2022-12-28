Минобороны России получило новую партию Су-57

Минобороны России получило новую партию Су-57
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Авиазавод выполнил контракт на 2022 год

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала для Министерства обороны России партию истребителей пятого поколения Су-57. В пресс-службе Минопромторга сообщили, что речь идет о партии в рамках программы поставок, запланированных на 2022 год.

По словам генерального директора ПАО ОАК Юрия Слюсаря, авиационный завод выполнил план по производству машин на текущий год, включая передачу партии Су-35С, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Как отмечает источник, предприятие уже занимается производством самолетов, назначенных на поставки 2023 года.

Источник: Минпромторг ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Непредсказуемые последствия: Киеву передали мощное цифровое оружие

НАТО продолжает накачивать Украину

Простая арифметика: Кадыров назвал причину бедствий ВСУ

Потери киевского режима поражают

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей