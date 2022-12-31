США провалили испытания "главного супероружия" против ВКС России

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Американская военно-промышленная корпорация
Lockheed Martin
сообщила 30 декабря о решении приостановить испытания и поставки новейших истребителей пятого поколения F-35. Виной стала авария с опытным образцом, который потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе в Техасе.
Lockheed Martin в 2022 году не выполнил контракт на поставку 148 самолетов указанной модели – компания сослалась на непредвиденные обстоятельства в виде аварии
F-35B и поставила на семь моделей меньше.
В настоящее время поставки судов приостановлены. Контракт с Пентагоном стоимостью в 30 миллиардов долларов предусматривает поставки 398 самолетов для членов Североатлантического альянса – это Бельгия, Финляндия и Польша.
В середине декабря F-35 потерпел крушение в Техасе при вертикальной посадке. Пилоту удалось катапультироваться.
31 декабря стало известно, что Lockheed Martin заключила с Министерством обороны Соединенных Штатов контракт суммов в 7,8 миллиарда долларов на поставку 127 F-35.
Ранее мы рассказывали, как Ту-160 смог оторваться от двух F-35.
Операция была проведена накануне, 29 декабря
Операция была проведена накануне, 29 декабря