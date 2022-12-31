США провалили испытания "главного супероружия" против ВКС России

США провалили испытания "главного супероружия" против ВКС России
F-35. Фото: GIANLUCA VANNICELLI/www.globallookpress.com
Пентагону пока нечем ответить

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin сообщила 30 декабря о решении приостановить испытания и поставки новейших истребителей пятого поколения F-35. Виной стала авария с опытным образцом, который потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе в Техасе.

Lockheed Martin в 2022 году не выполнил контракт на поставку 148 самолетов указанной модели – компания сослалась на непредвиденные обстоятельства в виде аварии F-35B и поставила на семь моделей меньше.

В настоящее время поставки судов приостановлены. Контракт с Пентагоном стоимостью в 30 миллиардов долларов предусматривает поставки 398 самолетов для членов Североатлантического альянса – это Бельгия, Финляндия и Польша.

В середине декабря F-35 потерпел крушение в Техасе при вертикальной посадке. Пилоту удалось катапультироваться. 

31 декабря стало известно, что Lockheed Martin заключила с Министерством обороны Соединенных Штатов контракт суммов в 7,8 миллиарда долларов на поставку 127 F-35.

Ранее мы рассказывали, как Ту-160 смог оторваться от двух F-35.

Источник: Defense News ✓ Надежный источник
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