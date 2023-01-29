Politico: Пентагон готов передать Украине F-16

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Группа лоббистов в Пентагоне пытается добиться от руководства одобрения поставок F-16 на Украину. Об этом пишет Politico, ссылаясь на собственные источники.
По информации одного из собеседников издания, в кулуарах Минобороны США все чаще звучит тема об отправке боевой авиации на Украину в преддверии наступления, которое Запад может готовить совместно с Генштабом ВСУ. Однако окончательного решения еще не принято.
Другой высокопоставленный чиновник из кабмина Украины сообщил, что вопрос в Вашингтоне поднимали, однако к серьезным результатам его обсуждение не приводило. По информации еще одного источника, у Штатов вопрос для одобрения реэкспорта самолетов из остальных стран на Украину займет довольно продолжительное время.
"Если мы их получим, преимущества на поле боя будут просто огромными... Самолеты четвертого поколения, это то, что нам нужно", – заявил Юрий Сак, советник министра обороны Алексея Резникова .
В Белом доме отказались давать комментарии, заявив, что обсуждение вопроса с Киевом будет происходить "очень осторожно".
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