Су-27 поднялся на перехват самолета НАТО

Экипаж сделал предупреждение нарушителю

Истребитель Су-27 ВВС России поднялся на перехват над водами Балтийского моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной сегодня, 12 апреля.

Согласно приведенным данным, нарушителем оказался патрульный самолет авиации Р-3С "Орион", принадлежащий воздушно-морским силам Германии.

После предупреждения иностранный борт отправился домой – российскую государственную границу "Орион" не нарушил. Су-27 успешно вернулся на место базирования.

Ранее в Соединенных Штатах раскрыли боевые возможности бомбардировщика Су-34, составляющего основу ударной мощи ВКС России.