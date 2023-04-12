Су-27 поднялся на перехват самолета НАТО

Курс рубля
- Для рубля наступил "Судный день" - экономист
- Что с курсами валют: россиянам дали дельный совет по доллару
- Плохое будущее валюты РФ: когда курс доллара дорастет до 100 рублей
877 новости
Истребитель Су-27 ВВС России поднялся на перехват над водами Балтийского моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной сегодня, 12 апреля.
Согласно приведенным данным, нарушителем оказался патрульный самолет авиации Р-3С "Орион", принадлежащий воздушно-морским силам Германии.
После предупреждения иностранный борт отправился домой – российскую государственную границу "Орион" не нарушил. Су-27 успешно вернулся на место базирования.
Ранее в Соединенных Штатах раскрыли боевые возможности бомбардировщика Су-34, составляющего основу ударной мощи ВКС России.
Никаких движений на Запад
Американцы были готовы к резкому обострению конфликта