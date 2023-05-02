Однако пока дело ограничивается ракетами класса "воздух-земля"

Американцы передали Украине авиаракеты Zuni, принятые на вооружение в американских ВВС еще в 1957 году. В начале 2023 года Штаты сообщали о передаче соответствующего вооружения для ВСУ.

Речь идет о неуправляемых ракетах класса "воздух-земля" с пределом дальности в 8 км. Однако снаряд пробивает броню в 500 мм, поражая цели как на суше, так и под водой.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник указывает, что такие снаряды в современном конфликте едва ли можно считать эффективными, если отталкиваться от текущих военных возможностей. Ракеты Zuni нельзя считать тактическими – для их применения ВСУ потребуется предельная близость противника.

С близкого расстояния, безусловно, для войск РФ ракеты такого класса представляют угрозу. Однако у Украины не так и много самолетов, способных нести Zuni.

Сытник указывает, что украинские войска попытаются атаковать с помощью "американских подарков" танковые соединения с укрепрайонами и артиллерией. Россия же может противопоставить свои авиационные бомбы ФАБ. Однако наносить ими удары можно без вхождения самолетов в зону противовоздушной обороны ВСУ – то есть нужно использовать ФАБы с планированием на 20-50 километров, чтобы экипаж находился в безопасности.

По словам посла Украины в Лондоне Вадима Пристайко, развязка в конфликте против РФ близка. Сейчас ВСУ не могут идти в наступление из-за непогоды, однако все решится в скором времени, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".



