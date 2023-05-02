CША готовятся передать Зеленскому истребители

CША готовятся передать Зеленскому истребители
Ringo Chiu/www.globallookpress.com
Однако пока дело ограничивается ракетами класса "воздух-земля"

Американцы передали Украине авиаракеты Zuni, принятые на вооружение в американских ВВС еще в 1957 году. В начале 2023 года Штаты сообщали о передаче соответствующего вооружения для ВСУ.

Речь идет о неуправляемых ракетах класса "воздух-земля" с пределом дальности в 8 км. Однако снаряд пробивает броню в 500 мм, поражая цели как на суше, так и под водой.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник указывает, что такие снаряды в современном конфликте едва ли можно считать эффективными, если отталкиваться от текущих военных возможностей. Ракеты Zuni нельзя считать тактическими – для их применения ВСУ потребуется предельная близость противника.

С близкого расстояния, безусловно, для войск РФ ракеты такого класса представляют угрозу. Однако у Украины не так и много самолетов, способных нести Zuni.

Сытник указывает, что украинские войска попытаются атаковать с помощью "американских подарков" танковые соединения с укрепрайонами и артиллерией. Россия же может противопоставить свои авиационные бомбы ФАБ. Однако наносить ими удары можно без вхождения самолетов в зону противовоздушной обороны ВСУ – то есть нужно использовать ФАБы с планированием на 20-50 километров, чтобы экипаж находился в безопасности.

По словам посла Украины в Лондоне Вадима Пристайко, развязка в конфликте против РФ близка. Сейчас ВСУ не могут идти в наступление из-за непогоды, однако все решится в скором времени, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".


Источник: ПолитЭксперт ✓ Надежный источник
новости партнеров

Остался месяц: Байдену сообщили трагичные новости

В США грядут тяжелые времена

Названа самая большая угроза для танков Leopard в зоне СВО

Оружие подготовили специально для западной техники

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей