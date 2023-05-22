Пентагон начал открыто угрожать российской авиации

Пентагон начал открыто угрожать российской авиации
Staff Sgt. Taylor Solberg/www.globallookpress.com
НАТО снабдит украинские войска истребителями

После передачи Западом американские истребители четвертого поколения F-16 отправятся на Украину, где и будут в последующем базироваться. Соответствующее заявление сделал глава американских ВВС Фрэнк Кендалл.

Министр ВВС, однако, указал, что ситуация не окажет существенного влияния на ход событий в украинском конфликте – передача истребителей не станет решающим звеном в попытке дать Киеву шанс на победу.

Процесс передачи истребителей, добавил Кендалл, растянется на длительное время и займет минимум несколько месяцев. О конкретных сроках министр умолчал, так же не ответив, для чего в таком случае потребуется передача истребителей для ВСУ.

До этого скепсис в вопросе целесообразности передачи F-16 выражал глава штаба итальянских воздушных сил Леонардо Трикарико, заявивший, что отправка военных самолетов Киеву ничего не решит.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
новости партнеров

Озвучены вероятные потери Украины и России в боях за Бахмут

Официальных заявлений ни с одной стороны не было

Лукашенко срочно едет в Москву из-за "проблем" с Путиным

Глава намерен лично обсудить острые вопросы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей