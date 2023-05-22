Пентагон начал открыто угрожать российской авиации

НАТО снабдит украинские войска истребителями

После передачи Западом американские истребители четвертого поколения F-16 отправятся на Украину, где и будут в последующем базироваться. Соответствующее заявление сделал глава американских ВВС Фрэнк Кендалл.

Министр ВВС, однако, указал, что ситуация не окажет существенного влияния на ход событий в украинском конфликте – передача истребителей не станет решающим звеном в попытке дать Киеву шанс на победу.

Процесс передачи истребителей, добавил Кендалл, растянется на длительное время и займет минимум несколько месяцев. О конкретных сроках министр умолчал, так же не ответив, для чего в таком случае потребуется передача истребителей для ВСУ.

До этого скепсис в вопросе целесообразности передачи F-16 выражал глава штаба итальянских воздушных сил Леонардо Трикарико, заявивший, что отправка военных самолетов Киеву ничего не решит.