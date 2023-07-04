Российский МиГ-31 разбился на Камчатке

Спасатели выдвинулись к месту аварии

Российский истребитель МиГ-31 внезапно пропал с радаров, о чем стало известно сегодня, 4 июля. Известно, что экипаж выполнял полет над морем.

Позднее появилась информация, что судно разбилось при выполнении учебного полета. На место аварии отправлены спасательные группы.

Как отмечает Министерство обороны, полет был плановым. Боекомплект на борту судна отсутствовал.