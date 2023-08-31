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Американские бомбардировщики F-35 с ядерными боеголовками на борту уже в конце 2023 года, вероятно, прибудут на авиационную базу ВВС Великобритании Лейкенхит. Все Пентагон намерен перебросить 54 самолета.
Как отмечает источник, две эскадрильи станут заменой устаревшим F-15, которые также способны нести на борту боеголовки, однако обладают куда более скромными техническими возможностями.
Источник The Daily Telepraph указывает, что речь идет о более мощном судне, обладающем большей дальностью и улучшенными стелс-характеристиками. Для ядерных зарядов эти факторы играют ключевое значение, передает RT.
Лейкенхит – первая европейская авиабаза, на которой американцы решили разместить свои F-35A Lightning. Всего на ней будут базироваться две эскадрильи. По планам Пентагона, через семь лет здесь должно быть размещено более пяти сотен F-35. Однако Соединенные Штаты вывели ядерное оружие из Великобритании в 2008 году после более чем 50-летнего присутствия.
Ранее КНР выступил с осуждением в адрес Штатов после поставок вооружения на Тайвань. Пекин призвал Вашингтон отказаться от провокационных действий в регионе, передает телеканал "360". А интернет-издание "Подмосковье Сегодня" отмечает, что Пхеньян имитировал удары ядерным оружием по Южной Корее и США.
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