США перебрасывают в сторону России F-35 с ядерным оружием

США перебрасывают в сторону России F-35 с ядерным оружием
Tsgt. Richard Mekkri/Us Air/www.globallookpress.com
Пентагон пускает в ход самое современное и опасное вооружение в своем арсенале

Американские бомбардировщики F-35 с ядерными боеголовками на борту уже в конце 2023 года, вероятно, прибудут на авиационную базу ВВС Великобритании Лейкенхит. Все Пентагон намерен перебросить 54 самолета.

Как отмечает источник, две эскадрильи станут заменой устаревшим F-15, которые также способны нести на борту боеголовки, однако обладают куда более скромными техническими возможностями.

Источник The Daily Telepraph указывает, что речь идет о более мощном судне, обладающем большей дальностью и улучшенными стелс-характеристиками. Для ядерных зарядов эти факторы играют ключевое значение, передает RT.

Лейкенхит – первая европейская авиабаза, на которой американцы решили разместить свои F-35A Lightning. Всего на ней будут базироваться две эскадрильи. По планам Пентагона, через семь лет здесь должно быть размещено более пяти сотен F-35. Однако Соединенные Штаты вывели ядерное оружие из Великобритании в 2008 году после более чем 50-летнего присутствия.

Ранее КНР выступил с осуждением в адрес Штатов после поставок вооружения на Тайвань. Пекин призвал Вашингтон отказаться от провокационных действий в регионе, передает телеканал "360". А интернет-издание "Подмосковье Сегодня" отмечает, что Пхеньян имитировал удары ядерным оружием по Южной Корее и США.

Источник: The Telegraph ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Путин взбесил Макрона наплевательским отношением к санкциям - СМИ

Кремль не удалось спровоцировать

Нежелание слушать: в Пентагоне назвали главную ошибку Зеленского

Киев отказывается принимать во внимание советы западных союзников

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей