В Волгоградской области разбился Су-24

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В Волгоградской области разбился самолет Су-24, о чем стало известно сегодня, 12 сентября. Согласно приведенным данным, судно рухнуло в безлюдной местности.
В оборонном ведомстве уточнили, что истребитель разбился во время учебного полета. На борту отсутствовал боекомплект.К месту происшествия направлена поисково-спасательная операция.
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