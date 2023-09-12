В Волгоградской области разбился Су-24

В Волгоградской области разбился Су-24
Фото: t.me/stormdaily
На место вылетели поисково-спасательные вертолеты

В Волгоградской области разбился самолет Су-24, о чем стало известно сегодня, 12 сентября. Согласно приведенным данным, судно рухнуло в безлюдной местности.

В оборонном ведомстве уточнили, что истребитель разбился во время учебного полета. На борту отсутствовал боекомплект.

К месту происшествия направлена поисково-спасательная операция.


Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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