Пролетит еще сотни миль: куда упадет пропавший в США истребитель F-35

Поиски самолета продолжаются

Пропавший американский истрибитель F-35B, ныне разыскиваемый в Штатах, может пролететь в беспилотном режиме не одну сотню миль, указывает военный аналитик Василий Дандыкин.

По словам специалиста, спрогнозировавшего путь неуправляемой машины, действие до сих пор разворачивается на территории Штатов. Вероятно, самолет рухнет в районе побережья. Остается лишь надеяться, что все обойдется без страшных последствий.

Схожая ситуация, напомнил специалист, произошла однажды и с советским МиГ-23 при пилотировании летчиком. Тот сообщил об отказе двигателя и катапультировался. Однако затем двигатель вдруг заработал и судно выровнялось.

В итоге МиГ смог пролететь несколько стран НАТО совершенно незамеченным и рухнул у границы Франции и Бельгии.

Как отмечает источник, в Штатах продолжаются поиски новейшего истребителя пятого поколения F-35B Lightning II. Пилот воздушного судна смог катапультироваться, его состояние стабильное. Судно входил в состав авиационного полка морпехоты.

А ранее "Утро" писало о решении Пентагона перебросить в Великобританию F-35 с ядерными боеголовками.







