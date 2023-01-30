Польша готова подарить Украине истребители F-16

Польша готова подарить Украине истребители F-16
F-16. Фото: Jensen Stidham/www.globallookpress.com
Варшава пытается обновить авиапарк своих ВВС

Польские власти намерены действовать по вопросам поставок самолетов Украине, полностью координируя усилия с Соединенными Штатами. Соответствующее заявление сделал глава кабмина Польши Матеуш Моравецкий.

Премьер сообщил, что Варшава согласна на передачу собственных истребителей F-16 Воздушным силам Украины вместе с остальными союзниками из Североатлантического альянса.

Моравецкий признал, что польские власти действуют в вопросах поставок на условиях исключительного согласования с НАТО. Так, Варшава передала зенитно-ракетных систем Patriot Украине лишь после одобрения руководства альянса.

"Та же ситуация касается отправки танков – как оно было и с отправкой "МиГов". Вопрос для нас требует полной координации с НАТО", – высказался Моравецкий.

Всего, однако, авиапарк польских ВВС насчитывает порядка пятидесяти единиц F-16. Весьма вероятно, что в дальнейшем Варшава после отправки боевых самолетов получит на замену новые F-35.

Источник: WNP ✓ Надежный источник
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