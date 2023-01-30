В России оценили шансы весеннего наступления ВСУ

Киеву хотя бы продержаться до новой техники НАТО, считает аналитик

Политолог Ростислав Ищенко заявил, что Киев сохраняет полную уверенность в возможности набрать порядка 200 тысяч человек для организации весеннего наступления. Поэтому мобилизация на Украине еще длительное время будет идти полным ходом. Командование Вооруженных сил Украины не теряет надежды на укомплектование новых частей и западную военную технику.

Однако, уверен аналитик, даже такое пополнение не обеспечит наступление. Максимум, что противнику удастся сделать – стабилизировать фронт. Поэтому для ВСУ было бы целесообразнее отправить солдат не в наступление, а попытаться продержать фронт до появления западной техники.

Осеннее продвижение ВСУ позволило лишь занять территории, которые не обеспечили украинские войска никаким стратегическим преимуществом. И стоило это дорого, учитывая потери в личном составе и технике.

"Такие резервы в оборонительном порядке бы продержались целую зиму. Но они израсходованы. Запад прекрасно понимает, что Киев переживает тяжелейший кризис. Ни о каком наступлении тут нечего думать. Дестабилизация всей вертикали", – высказался политолог.

Запад обещает прислать украинским войскам порядка трех сотен единиц танков – партиями по паре десятков. Проблема в том, что после появления новой партии старая будет уже уничтожена и выбита. Для бронетанкового кулака необходим более серьезный подход, указал Ищенко.