А также уничтожила технику

Артиллерия ВС РФ нанесла удары по военной базе противника, расположенной на территории Очакова. Огнем удалось уничтожить иностранный военный контингент, сообщат РИА Новости, ссылаясь на собственные источники, располагающие информацией из командования Вооруженных сил Украины.

Согласно приведенным данным, под удара попала база военно-морских сил Украины. Там же расположен 73-й морской центр специальных операцией. Россияне смогли уничтожить системы жизнеобеспечения с инфраструктурой, расположенной на причале.

Интернет-издание "Подмосковье Сегодня" уточняет, что в результате атаки уничтожена бронетехника, ликвидированы 14 иностранных боевиков, семеро ранены. Погибшие входили в наемнические отряды из Великобритании, прибывшие на Украину для обучения диверсиям в море.







