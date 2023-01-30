Обнявший россиянина футболист из Украины угодил в скандал

Спортсмену сразу же пришлось объясняться

После матча "Монако" против "Марселя", завершившегося ничьей, украинский футболист Руслан Малиновский обнялся с россиянином Сашей Головиным, который играет за "Монако". Мимо истеричных медиа это не прошло, и спортсмен решил извиниться, чтобы спасти карьеру.

Украинские журналисты моментально устроили скандал. Малиновскому пришлось объясняться и обещать, что подобного больше не повторится.

"Я хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока "Монако". Я понимаю, что лучше бы я обошел его стороной, но так случилось, что он подошел ко мне и поздоровался. После игры все игроки жмут друг другу руки, и я чисто машинально это сделал", – заявил Малиновский.

Спортсмен добавил, что в любом другом виде спорта, кроме командного, он ни за что бы не стал состязаться с россиянином. Да и вообще, Малиновский поддерживает отстранение РФ от международных соревнований – по крайней мере, заверил в этом взбешенные украинские медиа, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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