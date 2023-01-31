Глава украинского ГУР озвучил будущее России после ядерного удара по Украине

В Киеве уверяют, что продолжат диверсии внутри РФ

Генерал Кирилл Буданов, которого на Западе считают главным "предсказателем" российской СВО, дал интервью The Washington Post, где оценил вероятность нанесения ядерного удара по Украине.

Разведчик считает, что в прогнозируемом новом наступлении российские войска сосредоточатся на освобождении большей территории в восточных районах Донецкой и Луганской областей. Захода солдат ВС РФ со стороны Белоруссии он призывает не ждать, поскольку, по его словам, Москва таким образом пытается отвлечь украинские войска.

Также он уверяет, что у Киева есть план по возвращению Крыма к лету 2023 года. Подробностей он приводить не стал. Буданов считает, что заход ВСУ на полуостров не станет для России поводом для ядерного удара по Украине.

"Россия – страна, от которой можно ожидать многого, но не откровенного идиотизма. Извините, но этого не произойдет. Нанесение ядерного удара приведет не только к военному поражению России, но и к ее краху. И они это прекрасно знают", – заявил он.

Глава ГУР утверждает, что украинская сторона намерена и дальше совершать провокации на российской территории. Для этого у них есть специальные диверсионные группы, которые закладывают взрывчатку на объектах внутри России и используют дроны для нанесения ударов.

"Пока не будет восстановлена ​​территориальная целостность Украины, внутри России будут проблемы",

– пригрозил он.