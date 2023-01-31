Песков ответил сознавшемуся в обмане России Порошенко

В Кремле заявили, что прекрасно знали об этом

Быший президент Украины Петр Порошенко, вслед за Ангелой Меркель и Франсуа Оландом, подтвердил, что Минские соглашения были обманом. Он заявил, что это дало Киеву восемь лет, в течение которых власти могли готовиться к противостоянию с Москвой.

На эти слова отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил – руководство России в курсе, что Франция, Германия и Украина использовали соглашения для прикрытия, в то время, как все готовили ВСУ к силовому решению вопроса.

Представитель президента вместе с тем подчеркнул, что это еще раз доказывает правильность решения Владимира Путина начать спецоперацию, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".