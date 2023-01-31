В роли посыльного выступил глава МИД африканской страны

Ситуация, развернувшаяся на территории украинского государства, тревожит многих игроков международной арены. Сегодня, 31 января, выяснилось, что шеф российской дипломатии Сергей Лавров получил тайное послание от американской стороны.



Как известно, накануне руководитель главного внешнеполитического ведомства Египта Самеха Шукри встречался с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Ушлый американец решил воспользоваться ситуацией и передал через египетского министра послание руководителю нашего МИД.

Лавров лично подтвердил, что действительно получил тайное послание от вашингтонской администрации. При этом министр решил не секретничать и обозначил главную мысль, которая содержалась в заявлении Соединенных Штатов Америки.

"Послание о том, что Россия должна прекратить, Россия должна уйти, тогда все будет хорошо", – раскрыл содержание послания глава российской дипломатии.

Также Лавров добавил, что многие американские политики напрямую призывают к полному разгрому России на Украине, так как в противном случае проиграет сам Запад. Однако Москва не допустит такого развития событий.