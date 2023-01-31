Европейцы внимательно следят за развитием событий

Ситуация, которая развернулась на землях Незалежной, очевидно может обернуться катастрофой мирового масштаба. Простые жители европейских стран с большим негодованием следят за происходящим. Недавнее заявление французского лидера Эммануэля Макрона вызвало шквал критики среди его сограждан.



Французы весьма бурно отреагировали на слова президента Пятой республики о том, что киевский режим может получить мощные военные самолеты. Взбешенные французы предложили президенту не размениваться на мелочи и сразу отправить украинским воякам ядерное оружие.

"А почему бы сразу ядерные ракеты не поставить, раз уж мы так помогаем Зеленскому?" – буйствуют интернет-пользователи в комментариях под соответствующей статьей издания Figaro.

Французов весьма рассердили перспективы оказаться втянутыми в конфликт, который рискует перерасти в Третью мировую войну. Люди подчеркивают, что размышления на тему отправки украинскому государству военных самолетов – вверх безрассудства, которое может закончиться самым плачевным образом для всего человечества.