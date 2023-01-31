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Ситуация, которая развернулась на землях Незалежной, очевидно может обернуться катастрофой мирового масштаба. Простые жители европейских стран с большим негодованием следят за происходящим. Недавнее заявление французского лидера Эммануэля Макрона вызвало шквал критики среди его сограждан.
Французы весьма бурно отреагировали на слова президента Пятой республики о том, что киевский режим может получить мощные военные самолеты. Взбешенные французы предложили президенту не размениваться на мелочи и сразу отправить украинским воякам ядерное оружие.
"А почему бы сразу ядерные ракеты не поставить, раз уж мы так помогаем Зеленскому?" – буйствуют интернет-пользователи в комментариях под соответствующей статьей издания Figaro.
Французов весьма рассердили перспективы оказаться втянутыми в конфликт, который рискует перерасти в Третью мировую войну. Люди подчеркивают, что размышления на тему отправки украинскому государству военных самолетов – вверх безрассудства, которое может закончиться самым плачевным образом для всего человечества.
Откуда именно войска пойдут в атаку, пока неизвестно
Помочь не смогут даже российские ПВО