"Ситуация тупиковая": на Украине признали реальное положение дел

"Ситуация тупиковая": на Украине признали реальное положение дел
Фото: www.unsplash.com
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Дни киевского режима сочтены

Украинские верховоды продолжают попытки убедить общественность в своей несокрушимости. Однако даже местные эксперты понимают, что дела у киевского режима плохи. С любопытным заявлением на этот счет выступил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Опытный украинский эксперт подчеркнул, что сегодня Вооруженные силы Незалежной, да и вся киевская администрация держатся исключительно на помощи со стороны Соединенных Штатов Америки и других западных государств.

Сейчас уже очевидно, что ресурсы Незалежной на исходе, как только коллективный Запад откажется от провального украинского проекта, действующая администрация обречена. Соскин отметил, что нынешним украинским властям пора признать очевидные вещи.

Тем временем, все силы Российской Федерации направлены против украинского врага. Очевидно, что такая мощная держава, как наша страна, в конце концов одержит победу над незалежными.

"Ситуация просто тупиковая, и пока мы видим, что вся мощь России сконцентрирована против Украины", – констатировал политолог.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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