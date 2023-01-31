Незалежные решились на громкую провокацию

В Херсонской области сложилась тревожная ситуация. Как известно, некоторое время назад нашим войскам пришлось временно оставить Херсон и укрепиться на противоположном берегу Днепра. Сегодня, 31 января, стало известно о громкой провокации Вооруженных сил Незалежной на этой линии фронта.



Так, выяснилось, что украинские вояки предприняли попытку переплыть Днепр неподалеку от столицы Херсонщины. Такой информацией с журналистами поделился пресс-секретарь врио главы этого российского региона Владимир Василенко.



Высокопоставленный госслужащий сообщил, что бойцам Вооруженных сил Российской Федерации удалось успешно отбить попытку незалежных боевиков переплыть Днепр. Запланированная украинцами атака была сорвана.



Ранее также сообщалось, что украинцы на регулярной основе ведут обстрел левого берега реки, где укрепились наши военные. Жертвами вероломных атак регулярно становятся мирные жители.

