"Это омерзительно": фото Залужного ошеломило французского политика

"Это омерзительно": фото Залужного ошеломило французского политика
Валерий Залужный. Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/www.globallookpress.com
Выходки украинцев заставляют Европу содрогнуться

Одной из основных целей нашей страны на территории украинского государства является полная денацификация Незалежной. Киевский режим продолжает отрицать свою приверженность фашистским настроениям, однако факты говорят об обратном. Так, выходка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного привела в ужас видного французского политика.

Негодованием поделился депутат французского парламента, глава крупного политдвижения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян. Француза сильно задела фотография, на которой украинский генерал с улыбочкой позирует на фоне Бандеры.

Фото: запись в твиттер аккаунте Николя Дюпон-Эньяна

"Омерзительный пост украинского парламента был опубликован 1 января и удален сразу после негативной реакции Польши и Израиля", – указал на своей странице в социальных сетях высокопоставленный француз.

Очевидно, что многих европейцев поражают профашистские выходки украинских государственных деятелей.

Тем временем, незалежные вояки продолжают терроризировать мирных граждан. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", всушники снова обстреляли из минометов село Ломаковка.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
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