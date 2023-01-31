Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Одной из основных целей нашей страны на территории украинского государства является полная денацификация Незалежной. Киевский режим продолжает отрицать свою приверженность фашистским настроениям, однако факты говорят об обратном. Так, выходка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного привела в ужас видного французского политика.
Негодованием поделился депутат французского парламента, глава крупного политдвижения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян. Француза сильно задела фотография, на которой украинский генерал с улыбочкой позирует на фоне Бандеры.
"Омерзительный пост украинского парламента был опубликован 1 января и удален сразу после негативной реакции Польши и Израиля", – указал на своей странице в социальных сетях высокопоставленный француз.
Очевидно, что многих европейцев поражают профашистские выходки украинских государственных деятелей.
Тем временем, незалежные вояки продолжают терроризировать мирных граждан. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", всушники снова обстреляли из минометов село Ломаковка.
Откуда именно войска пойдут в атаку, пока неизвестно