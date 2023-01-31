Выходки украинцев заставляют Европу содрогнуться

Одной из основных целей нашей страны на территории украинского государства является полная денацификация Незалежной. Киевский режим продолжает отрицать свою приверженность фашистским настроениям, однако факты говорят об обратном. Так, выходка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного привела в ужас видного французского политика.



Негодованием поделился депутат французского парламента, глава крупного политдвижения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян. Француза сильно задела фотография, на которой украинский генерал с улыбочкой позирует на фоне Бандеры.





"Омерзительный пост украинского парламента был опубликован 1 января и удален сразу после негативной реакции Польши и Израиля", – указал на своей странице в социальных сетях высокопоставленный француз.

Очевидно, что многих европейцев поражают профашистские выходки украинских государственных деятелей.



Тем временем, незалежные вояки продолжают терроризировать мирных граждан. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", всушники снова обстреляли из минометов село Ломаковка.

