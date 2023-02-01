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Положение дел Вооруженных сил Незалежной оставляет желать лучшего. В последнее время серьезно участились случаи перехода украинских вояк на сторону нашей страны. Такой информацией с общественностью поделился врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
Как подчеркнул высокопоставленный госслужащий, на Херсонском направлении число перебежчиков среди украинских военнослужащих заметно возросло. Такие факты фиксируются на регулярной основе, отмечает интернет-издание URA.RU.
Представитель херсонской администрации отметил, что говорить о массовости такого явления не приходится, однако подобные случаи происходят регулярно, передает телеканал "360".
Отдельно отмечается, что военнослужащие просят сохранить их решение о переходе на сторону Вооруженных сил Российской Федерации в секрете. Люди очень переживают, что из-за их отказа служить на славу киевского режима родные и близкие могут пострадать от рук украинских боевиков, сообщает "Радио 1".
Незалежные решились на громкую провокацию