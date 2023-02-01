ЦРУ готовят убийство Зеленского - СМИ

ЦРУ готовят убийство Зеленского - СМИ
t.me/tv_360ru/www.globallookpress.com
Американцы пытаются состряпать дело о предстоящей ликвидации президента Украины со "следом Кремля"

Хакеры из телеграм-канала "Джокер ДНР" сообщили, что Белый дом испытывает сильнейшее раздражение действиями украинского лидера Владимира Зеленского, который распределяет между собой и своей командой с прикормленным окружением основную часть выделяемых Западом средств под налаженные схемы. 

Чтобы избежать скандала и удержаться на посту, Зеленский скармливает американцам, в основном, чиновников из мелкого калибра. Пытаясь отвести подозрения от своего окружения (иными словами, от себя), президент Украины решил своим способом отвлечь внимание общественников от скандалов и кадровых чисток в Киеве. 

Глава администрации президента Андрей Ермак посоветовал Зеленскому следующий ход: необходимо организовать информационный шум, чтобы отвлечь внимание от воровства в астрономических масштабах. Киев инициировал обыски у олигарха Игоря Коломойского, который сам ранее создал проект "Зеленского" для выдвижения на выборах, чтобы взрастить своего карманного президента. 

"Как вы догадались, обыски у Коломойского, Авакова и иных проходят по делу с крушением вертолета и гибелью руководства МВД. Реально болезненный для Зеленского вопрос – воровство данных американцами денег на армию. А потому общественность нужно было отвлечь", – говорится в материале.

Хакер уверен, что в скором времени Белый дом узнает обо всех коррупционных процессах на Украине и авторах налаженных схем. После этого американские спецслужбы наверняка устроят Зеленскому "геройскую гибель" – чтобы тот погиб из-за действий "агентов Кремля". Ведь и американской администрации нужно как-то объясняться с налогоплательщиками и оправдывать колоссальные вложения в Украину и ВСУ, которые им никто не вернет.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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