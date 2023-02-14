Российские истребители над Польшей переполошили НАТО

Российские истребители над Польшей переполошили НАТО
Фото: Petty Officer 1st Class Peter Bu/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Военные сообщили о воздушном инциденте

Минобороны Нидерландов сообщило, что в минувший понедельник истребители F-35 были подняты по тревоги после того, как система быстрого реагирования зафиксировала опасное приближение летающих объектов к польским границам. 

По заявлению ведомства, после приближения двух голландских истребителей удалось установить, что в направлении Польши летят российские Ил-20М и два Су-27, которые были отправлены из Калининграда. Сперва их на большом расстоянии сопровождали поднятые F-35, которые после передали эскорт другим самолетам стран НАТО. 

В российском Минобороны инцидент не подтверждали. Голландские истребители были отправлены в Польшу в марте и феврале после начала российской спецоперации на Украине. Всего в стране оказалось восемь F-35, два из которых предназначены для быстрых воздушных перехватов – остальные используются для наблюдения и учений с союзниками по НАТО. 

Источник: Минобороны Нидерландов ✓ Надежный источник
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