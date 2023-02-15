Американцы готовят вместо НАТО новый "суперпроект" - политолог

Американцы готовят вместо НАТО новый "суперпроект" - политолог
Norbert Fellechner via www.imago/www.globallookpress.com
Европа превратилась для Белого дома в обузу

Соединенные Штаты пытаются избавиться от ставшего обузой Североатлантического альянса, которому готовят замену. В этом заключается сам путь выхода из экономического и политического кризиса для гегемона, считает экономист Михаил Хазин.

Специалист напомнил, что американцы формируют блок AUKUS, куда, кроме Великобритании и Австралии, в негласном порядке должны присоединиться Япония, Канада и Новая Зеландия.

Именно в этих странах, считает Хазин, произойдет возрождение военно-оборонного комплекса Штатов с развертыванием производств. Для такого проекта потребуются колоссальные средства, получить которые можно, лишь свернув НАТО.

Ныне альянс представляется для Штатов лишней статьей расходов, которые идут на оборонную безопасность Европы. Даже в вопросе поставок истребителей пятого поколения F-35 действует аутсорсинговая схема. Без разрешения американских координаторов летчики европейских стран не смогут включить ни одну панель из-за внешней системы управления.

"Все прекрасно понимают, что умерла мировая либеральная концепция. Поэтому придется "срезать" ее до масштабов AUKUS – и уже там выводить себя из кризиса", – высказался Хазин.

Источник: Говорит Москва ✓ Надежный источник
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