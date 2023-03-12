Работает артиллерия: иностранных наемников в Бахмуте накрыло огнем

Противник пытался выйти из города

Украинские подразделения продолжают выталкивать из Бахмута, несмотря на яростное сопротивление, оказываемое российским войскам. Артиллерия ударила в городе по одному из отрядов ВСУ, куда входили иностранные наемники.

По некоторым данным, украинские подразделения продолжают выходить из города. Иностранные наемники входят в категорию первой очереди вместе с кадровиками и специальными подразделениями. Остаются бойцы из территориальной обороны и мобилизованных.

По некоторым данным, РФ накрыла артиллерийским огнем одно из украинских подразделений, которые пытались выйти из Бахмута. В состав входили наемники из других государств. Подробностей не приводится.



