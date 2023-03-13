Украина спровоцировала скандал на "Оскаре" из-за России

Украина спровоцировала скандал на "Оскаре" из-за России
Фото: Barbara Munker/dpa/www.globallookpress.com
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Официальные лица не смогли сдержаться

Во время американской кинопремии "Оскар" награду за лучший документальный фильм получила лента, посвященная российскому оппозиционеру Алексею Навальному (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Ее вручили его супруге и детям. Сразу после этого на Украине впали в истерику, обвинив руководство церемонии в двойных стандартах.

Представитель офиса Зеленского Михаил Подоляк напомнил, что президент Украины уже два года не может получить возможность выступить на "Оскаре" с речью. Организаторы утверждают, что кинопермию не хотят политизировать.

"Как понимать документальный манифест Навального, где выплескивается внутренняя российская политика?", – заявил он.

По его словам, на "Оскаре" постоянно говорят о гуманизме и справедливости, но при этом не вспоминают про происходящее на Украине.

Украинцы в соцсетях тоже крайне возмущены результатами церемонии. Люди отмечают, что украинским политикам площадку не дают, а о российской политике говорить можно. Также они отмечают, что кинолента в номинации обошла фильм про украинских детей во время конфликта под названием "Дом из обломков".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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