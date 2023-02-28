С заявлением выступил замминистра обороны

Вашингтон остается одним из важнейших участников конфликта, развернувшегося на территории украинского государства – именно Белый дом управляет киевскими марионетками. На этом фоне весьма примечательно выглядит заявление Пентагона о возможной длительности боевых действий.



С громким высказыванием на этот счет выступил заместитель руководителя главного военного ведомства Соединенных Штатов Америки Колин Каль. По мнению высокопоставленного американца, конфликт может затянуться еще на три года.



При этом представитель Министерства обороны США признал, что на данный момент точно спрогнозировать развитие событий в Незалежной невозможно. На самом деле, боевые действия могут закончиться как через полгода, так и через несколько лет.



В то же время сотрудник Пентагона подчеркнул, что американские власти должны продолжить финансовую и военную поддержку киевского режима, даже несмотря на то, что вооруженный конфликт может растянуться на долгие годы. Мол, американским налогоплательщикам стоит затянуть пояса и продолжить работать на благо украинского государства.

