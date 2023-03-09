После обстрелов Украины на ЗАЭС произошло опасное ЧП

На этом настаивает украинская сторона

В результате массированной атаки на Украину примерно в 4 часа утра 9 марта отключилась последняя линия связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. Об этом сообщили в украинском "Энергоатоме". Подтверждений с российской стороны нет.

Сейчас, по заявлению украинцев, атомная станция в шестой раз перешла в режим блэкаута, пятый и шестой энергоблоки перевели в холодное состояние, для питания ЗАЭС включили дизель-генераторы. Как утверждают в "Энергоатоме", горючего для поддержания работы станции хватит на 10 суток.

"В случае невозможности возобновления внешнего питания станции в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира", – указано в сообщении компании.

Украинская сторона утверждает, что из-за "вмешательства" "Росатома" в работу ЗАЭС возможности по поддержанию работы объекта Украиной ограничены. Они снова заявили, что российские представители должны покинуть территорию станции, чтобы "восстановить условия сохранения ядерной, радиационной и физической безопасности".

Ранее украинские СМИ сообщили о массированной атаке на объекты инфраструктуры страны. Взрывы раздались в нескольких городах, в том числе и Киеве. Мэр столицы Кличко утверждает, что инцидент произошел в Голосеевском районе, сообщает телеканал "360". По предварительной информации, атака пришлась на ТЭЦ-5.