Взрывы в Киеве и Харькове: по Украине нанесли новый массированный удар

Над украинской столицей сгущается черный дым

Утром, 9 марта, из-за предполагаемых ракетных атак по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. После этого появилась информация, что в Киеве прогремел взрыв. Над столицей появился густой черный дым.

Как сообщает URA.RU, удар был слышен у объекта критической инфраструктуры.

По данным источников, с 3:00 началась массированная ракетная атака. "Прилеты" и работа ПВО зафиксированы в нескольких областях. Украинская сторона сообщает, что по Харькову и области было нанесено около 15 ударов – все были нацелены на объекты критической инфраструктуры. На фоне обстрелов в городе было остановлено метро.

Местные власти подтвердили попадание ракеты в объект энергетической инфраструктуры в Одесской области. Пострадавших среди населения не зафиксировано, в регионе действует ограничение электроснабжения.

Позже появились сведения о взрывах в Тернопольской и Ивано-Франковской, Сумской областях, передает RT. Около 5:00 звук пролета ракеты и два взрыва были слышны в Днепре. Позже стало известно об ударах по Николаеву, Кривому Рогу, Запорожье, Житомиру.

Также сообщается, что в Каменском Днепропетровской области раздались сильные взрывы. Из-за обесточенных после удара путей было задержано 15 поездов "Укрзализныци".

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что атака пришлась на Голосеевский район столицы. Было решено превентивно отключить электроснабжение в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях. После в западных регионах пошел отбой воздушной тревоги.