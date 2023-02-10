Массово летят "Шахиды": Россия готовится к масштабному наступлению на Украине

БПЛА наносят удары по ближней линии противника

В ночь на 10 февраля Вооруженные силы России отправили рой "камикадзе" на позиции противника. Взрывы прогремели в Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Харьковской областях. Удары были нанесены по первой линии глубиной до 200 километров.

Часть дронов украинские войска смогли сбить, однако объекты инфраструктуры и военные склады получили повреждения или были уничтожены. В телеграм-каналах пишут, что таким образом РФ готовится к масштабному наступлению, нанося удары по ближней тыловой линии противника.

По состоянию на 10:30 по МСК, пишут в социальных сетях, атаки российских боевых дронов продолжаются: "мопеды" летят в сторону Кривого Рога и Винницы, в Днепре продолжает работать ПВО, взрывы раздаются у Павлодара.

"Основной удар переделанными ракетами ПВО, которые Украина сбивать не может, идет по Харьковской и Запорожской областям. Эти города – крупные тыловые логистические центры донбасской группировки. Массированный удар по ним – логичное начало большой операции. Ранее такой массовости не было", – пишет "ЗеРада".

По сообщениям МО РФ, за сутки уничтожено четыре склада ВСУ на Донецком направлении, сообщает телеканал "360".

10 февраля стало известно, что ВСУ запустили группу дронов со взрывчаткой в сторону брянского аэропорта. ПВО смогли справиться с вражеским роем, несмотря на малую высоту, взятую украинскими дронами. Пострадавших нет, передает "Радио 1".