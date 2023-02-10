Под Авдеевкой сожгли целое подразделение ВСУ

Под Авдеевкой сожгли целое подразделение ВСУ
MOD Russia/www.globallookpress.com
У украинских минометчиков не было шансов

Артиллерийский расчет Вооруженных сил России во время боев против украинской стороны под Авдеевкой в Донецкой Народной республике смог ликвидировать вражеских минометчиков.

Как отмечает источник, бои сняли на видео с помощью переносного прибора наблюдения "Ирония". Поражение противнику было нанесено еще 8 февраля.

Российские артиллеристы для уничтожения вражеского миномета применили разведывательные средства, включая контрбатарейную борьбу.

Украинские медиа тем временем сообщают о массовых ударах в Днепропетровске, Запорожье и Харькове. Харьковская администрация подтвердила информацию о взрывах. Российская сторона не комментировала информацию об ударах по критической инфраструктуре противника, уточняет "Пятый канал".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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