Россия жестко наказала Зеленского за визит в Европу

Российские войска решили помешать поставкам западной техники

Рекордная с начала года серия ракетных ударов по Украине стала ответом России на визит Владимира Зеленского в Европу. Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что так Москва решила подорвать возможности для поставок ВСУ тяжелого вооружения, резервов и боеприпасов со стороны Запада. Он утверждает, что если после такого обстрела украинцы найдут обходные пути снабжения, российская сторона ответит еще жестче.

Эксперты заявляют, что в этот раз по итогам атаки России было известно о многих пораженных целях. Это может указывать на два вероятных факта: либо система ПВО Украины начала ослабевать, либо российские войска задействовали новую тактику. ВС РФ смогли поразить объекты энергетической системы, склады, системы противовоздушной обороны, радиолокационные станции и различные военные предприятия.

Кнутов не думает, что Россия готовит новое масштабное наступление, как об этом говорят на Западе, поскольку сейчас вся линия соприкосновения в Донбассе находится под мощным давлением российской армии. И завершить противостояние можно только при условии, что поставки нового вооружения Украины будут прерваны.

Однако он допускает, что если Киев найдет способ заполучить западную технику, Москва может предпринять более радикальные шаги.

"Нам придется наносить удары не только по самим трансформаторным подстанциям, но и по генерирующим мощностям, машинным залам и таким образом добиваться того, чтобы электроэнергия отсутствовала достаточно долгое время", – заявил специалист.

По словам Кнутова, многие поломки украинцы в текущей ситуации могут исправить в течение недели. Но если Россия ударит по более важным объектам, восстановление может занять месяцы.