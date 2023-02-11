На Западе выдали военные планы ВСУ по наступлению на ВС РФ

Основной целью украинцев станет Мелитополь

Последние месяцы конфликт на Украине был достаточно вялым – обе стороны медленно продвигались по всем направлениям, оседая в определенных точках. Однако скоро Киев и Москва пойдут в новое наступление, уверены аналитики The New York Times.

Сейчас Украина занята обучением тысячи солдат за пределами страны, собирает тяжелое вооружение и боеприпасы. Военные аналитики говорят, что они, вероятно, попытаются разделить силы противника на две зоны, надеясь прорвать российские позиции на юге и поставить под угрозу свои пути снабжения, идущие из Крыма.

ВСУ имеют ограниченные перспективы для продвижения на востоке. Поэтому скорее всего, украинцы начнут наступать на юге, поскольку там они имеют большую зону прикрытия "Хаймарсами".

"Мелитополь был бы очевидной целью для украинского наступления: город находится на пересечении двух основных автомагистралей и важной железнодорожной ветки, что делает его важным для снабжения российских войск на юге", – заявляют аналитики.

По их версии, Украина попытается разделить российские силы для ослабления, предприняв попытку двинуться дальше в Херсонской области. В этом случае, если Мелитополь будет взят, то подкрепления российским войскам придется посылать по более длинному маршруту, который находится в досягаемости HIMARS.

Однако военные эксперты отмечают, что действовать ВСУ будет сложно, поскольку российские войска имеют в регионе существенное преимущество.