Нумеролог рассказал подробности будущего Зеленского

Очень скоро в семье президента произойдут изменения

После начала российской военной операции на Украине к Владимиру Зеленскому приковано все мировое внимание. О том, что некогда юморист теперь является одним из самых известных политиков нет ничего удивительного, уверяет нумеролог Владимир Кузнецов. Согласно нотальной карте главы Украины, резкие изменения решений, как правило, приносят ему удачу.

Эксперт заявил, что Зеленский является очень творческим человеком, который хорошо разбирается в искусстве. При этом он материалист. Если возникнет необходимость, политик переступит и пойдет дальше, пойдет на любой компромисс, если это сделает ему лучше.

Президент Украины также обладает лидерскими качествами, которые будут только расти с возрастом. В жизни он человек самодостаточный, несдержанный и суетливый, иногда паникер. Зеленский часто делает все наспех и принимает необдуманные решения.

"В нынешнем году он будет пытаться создавать какое-то объединение вокруг себя. Многим будет предлагать объединиться. Результаты – с переменным успехом", – утверждает нумеролог.

По его словам, значительные изменения ждут украинского лидера в личной жизни, поскольку существует вероятность, что он снова станет отцом.