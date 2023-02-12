Новый способ убийства: ВСУ применили неизвестное оружие в Донбассе

Новый способ убийства: ВСУ применили неизвестное оружие в Донбассе
Фото: www.unsplash.com
Украинцы продолжают изощряться на поле боя

Донецкая народная республика остается одной из самых горячих точек на фронте специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. Наши бойцы теснят противника по многим направлениям, однако и украинцы не сидят без дела. Сегодня, 12 февраля, стало известно о фактах применения неопознанного оружия на территории республики.

Такой информацией с общественностью поделился российский разведчик, боец Западного военного округа. Случаи применения неизвестного вида вооружения были зафиксированы на Кременском направлении. Отмечается, что речь идет о неких новых минах.

Разведчик сообщил, что бойцы Вооруженных сил Украины регулярно разбрасывают печально известные лепестки. Из-за этих мин пострадало огромное число мирных граждан. Теперь же на поле появились новые мины.

"Разбрасывают какие-то новые, мы таких раньше не видели", – рассказал представитель военной разведки в беседе с журналистами РИА "Новости".

В ближайшее время взятый на вооружение украинцами новый способ убийства граждан будет изучен саперами. Отдельно отмечается, что незалежные боевики разбрасывают эти мины при помощи кассетных боеприпасов.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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