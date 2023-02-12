Президент Польши обозначил одно условие победы России на Украине

Президент Польши обозначил одно условие победы России на Украине
Фото: www.unsplash.com
Размышления на тему проигрыша Киева звучат из разных стран

Российские военные продолжают постепенно и неумолимо продвигаться на полях специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. Если раньше в Европе были практически убеждены в победе Киева, то теперь риторика заметно изменилась. Так, польский главнокомандующий Анджей Дуда обозначил одно условие победы нашей страны в затянувшемся конфликте.

По мнению польского президента, Вооруженные силы Незалежной ждет  разгромный провал в том случае, если в ситуацию в самое ближайшее время не вмешается военная мощь западных государств.

Более того, высокопоставленный поляк уверен, что Вооруженные силы нашей страны могут одержать победу уже в самое ближайшее время. По прогнозу Дуды, если Киев не получит вооружение в течение нескольких недель, победа будет за Москвой.

Также глава варшавской администрации подчеркнул, что выступает резко против желания некоторых американских политиков как можно быстрее завершить конфликт на Украине и подтолкнуть Киев к отказу от претензий на бывшие земли Незалежной.

Источник: Сайт президента Польши ✓ Надежный источник
новости партнеров

США отправили тысячи военных в сторону России

Они прибудут на авианосце "Джордж Буш"

Россия жестко наказала Зеленского за визит в Европу

Российские войска решили помешать поставкам западной техники

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей