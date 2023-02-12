Размышления на тему проигрыша Киева звучат из разных стран

Российские военные продолжают постепенно и неумолимо продвигаться на полях специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. Если раньше в Европе были практически убеждены в победе Киева, то теперь риторика заметно изменилась. Так, польский главнокомандующий Анджей Дуда обозначил одно условие победы нашей страны в затянувшемся конфликте.



По мнению польского президента, Вооруженные силы Незалежной ждет разгромный провал в том случае, если в ситуацию в самое ближайшее время не вмешается военная мощь западных государств.



Более того, высокопоставленный поляк уверен, что Вооруженные силы нашей страны могут одержать победу уже в самое ближайшее время. По прогнозу Дуды, если Киев не получит вооружение в течение нескольких недель, победа будет за Москвой.



Также глава варшавской администрации подчеркнул, что выступает резко против желания некоторых американских политиков как можно быстрее завершить конфликт на Украине и подтолкнуть Киев к отказу от претензий на бывшие земли Незалежной.

