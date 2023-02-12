Армия России ракетами разбомбила завод бронетехники в Харькове

Армия России ракетами разбомбила завод бронетехники в Харькове
Фото: www.unsplash.com
Об очередном успехе рассказали в Минобороны

Бойцы Вооруженных сил Российской Федерации на регулярной основе отчитываются об успехах, достигнутых на полях специальной военной операции по демилитаризации Незалежной. Сегодня, 12 февраля, стало известно, что нашим военнослужащим удалось разгромить цеха крупного завода в Харькове.

Как сообщили в главном оборонном ведомстве нашей страны, удар по предприятию был нанесен высокоточными ракетами. Благодаря слаженной работе наших бойцов были уничтожены цеха по сборке бронетанковой техники Вооруженных сил украинского государства. Отмечается, что речь идет о машиностроительном Заводе имени Малышева.

Помимо этого, наши военные серьезно продвинулись и на других направлениях. Так, были ликвидированы три крупных склада с боевыми припасами на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.

Также высокоточными ударами был уничтожен мощный зенитно-ракетный комплекс "ОСА". Орудие украинского противника находилось в районе Красного Лимана. На территории Херсонщины российские бойцы сровняли с землей радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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