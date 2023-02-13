Многие хорошо понимают, к чему приведет эскалация конфликта

Украинские власти прибывают в уверенности, что западные страны готовы сделать все для их победы на полях российской специальной военной операции. Однако даже представители западного мира понимают, к чему это может привести. С важным заявлением по поводу происходящего выступил известный американский бизнесмен Илон Маск.



Популярный в США предприниматель подчеркнул, что не позволит использовать свои спутники Starlink для эскалации конфликта, разразившегося между Россией и Украиной. Маск заявил, что такое развитие событий способно обернуться Третьей мировой войной, которая унесет жизни огромного числа жителей разных стран.



Как известно, ранее руководство крупной космической компании Space X приняло решение ограничить использование спутников в военных целях. В частности, речь идет об координации украинских дронов. Такое решение расстроило некоторых американцев. Например, экс-астронавт Скотт Келли призвал полностью восстановить функциональность спутников, дабы помочь ВСУ.



Однако Маск в ответ на это подчеркнул, что спутники должны быть использованы для мирных цели, а не в качестве инструмента для развязывания нового глобального конфликта, который обернется кровавыми реками.

