Решение по спутникам принято: Илон Маск щелкнул по носу Киев

Решение по спутникам принято: Илон Маск щелкнул по носу Киев
Илон Маск. Фото: Kim Shiflett/Global Look Press/www.globallookpress.com
Многие хорошо понимают, к чему приведет эскалация конфликта

Украинские власти прибывают в уверенности, что западные страны готовы сделать все для их победы на полях российской специальной военной операции. Однако даже представители западного мира понимают, к чему это может привести. С важным заявлением по поводу происходящего выступил известный американский бизнесмен Илон Маск.

Популярный в США предприниматель подчеркнул, что не позволит использовать свои спутники Starlink для эскалации конфликта, разразившегося между Россией и Украиной. Маск заявил, что такое развитие событий способно обернуться Третьей мировой войной, которая унесет жизни огромного числа жителей разных стран.

Как известно, ранее руководство крупной космической компании Space X приняло решение ограничить использование спутников в военных целях. В частности, речь идет об координации украинских дронов. Такое решение расстроило некоторых американцев. Например, экс-астронавт Скотт Келли призвал полностью восстановить функциональность спутников, дабы помочь ВСУ.

Однако Маск в ответ на это подчеркнул, что спутники должны быть использованы для мирных цели, а не в качестве инструмента для развязывания нового глобального конфликта, который обернется кровавыми реками.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
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