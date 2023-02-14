WSJ: Зеленский лишился последнего шанса на спасение от России

Доверие к сюзерену подорвано

Ситуация в Бахмуте наносит сильнейший урон по рейтингу президента Украины и его команды – Киев продолжает поддерживать ширму и утверждать, как необходим город для страны. Отступление равносильно признанию своих политических ошибок, за которые ВСУ платят дорогую цену в виде жизней тысяч солдат. Поэтому Владимир Зеленский пообещал, что украинская армия будет бороться за город до последнего.

Запад утверждает, что Бахмут не представляет никакой стратегической ценности. Тем не менее, для российских войск это направление является возможностью нанести ВСУ максимальный урон в живой силе.

Если оставшиеся в Бахмуте украинские подразделения окажутся в плену у РФ (или же попадут в окончательное окружение), то доверие Запада к команде Зеленского будет окончательно подорвано, пишет The Wall Street Journal.

Артемовск – важнейший транспортный узел, который обеспечивал ВСУ в донбасском направлении. В феврале ЧВК удалось закрепиться в северной части города. Последние "ворота" для украинских войск в городе – Часов Яр, расположенный в 15 километрах от города. Там проходит основной путь, по которому снабжали группировку украинских войск.