Российские танки начали готовить против техники НАТО

Российские танки начали готовить против техники НАТО
Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
Москва готовится к встрече с альянсом

Российские танковые подразделения, которые работают в направлении Авдеевки Донецкой Народной республики, занимаются тщательным изучением слабых мест и изъянов у западной бронетехники, которую Соединенные Штаты с Европой передают Вооруженным силам Украины.

По словам командира одного из экипажей, в Авдеевке ситуация остается напряженной – противник усиливает натиск, атака украинской стороны чередуется атакой РФ. Сейчас в указанном направлении противник перебрасывает западную военную технику.

"Мы будем готовиться к дуэлям с "Абрамсами" и "Леопардами". Смотрим информацию об уязвимых местах", – лаконично ответил военнослужащий.

Танковые подразделения российских войск у Авдеевки наносят поражение вражеским опорным пунктам с закрытых позиций. Разведка сообщает экипажу координаты, после чего танки ведут огонь.

По информации "Пятого канала", в настоящее время ожесточенные бои проходят в Запорожской области на подступах к Гуляй-полю. ВСУ отступают, переживая тяжелые потери. Бетонные укрепления противника сносят "Тюльпанами".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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