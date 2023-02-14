Москва готовится к встрече с альянсом

Российские танковые подразделения, которые работают в направлении Авдеевки Донецкой Народной республики, занимаются тщательным изучением слабых мест и изъянов у западной бронетехники, которую Соединенные Штаты с Европой передают Вооруженным силам Украины.

По словам командира одного из экипажей, в Авдеевке ситуация остается напряженной – противник усиливает натиск, атака украинской стороны чередуется атакой РФ. Сейчас в указанном направлении противник перебрасывает западную военную технику.

"Мы будем готовиться к дуэлям с "Абрамсами" и "Леопардами". Смотрим информацию об уязвимых местах", – лаконично ответил военнослужащий.

Танковые подразделения российских войск у Авдеевки наносят поражение вражеским опорным пунктам с закрытых позиций. Разведка сообщает экипажу координаты, после чего танки ведут огонь.

По информации "Пятого канала", в настоящее время ожесточенные бои проходят в Запорожской области на подступах к Гуляй-полю. ВСУ отступают, переживая тяжелые потери. Бетонные укрепления противника сносят "Тюльпанами".