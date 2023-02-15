Тактика победы еще не принята на вооружение

По словам отставного полковника Вооруженных сил России Виктора Баранца, любые прогнозы по окончанию специальной операции на Украине бессмысленны ровно до тех пор, пока РФ не добьется прекращения военных поставок НАТО на Украину.



Баранец сравнил тактику, которую необходимо взять на вооружение, с моментальным уничтожением грызунов, выползающих на огороде – "мышей" нужно уничтожать, как только они пересекают границу Украины и появляются на территории Незалежной.

Пока же статистика такова, что российские войска уничтожают лишь двадцать процентов от общего числа поставок Запада для ВСУ. Остальное успешно доходит до фронта и разворовывается местными политическими приспособленцами, которые извлекают максимальную выгоду из военных действий на территории родной страны.

"Если мы не решим эту задачу, проблему этих грандиозных поставок Запада, которые достигают Украины, я не знаю, когда у нас закончится СВО", – сделал вывод Баранец.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент России регулярно получает от Минобороны всю информацию по спецоперации в онлайн-режиме. Владимир Путин также в курсе удара ВСУ по медикам, которые собирались эвакуировать из Угледара раненых, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".