Politico: Запад признал самую неприятную правду для ВСУ

Politico: Запад признал самую неприятную правду для ВСУ
MOD Russia/www.globallookpress.com
Воевать Киеву скоро будет нечем

Текущие производственные мощности западного оборонно-промышленного комплекса явно не располагают для того, чтобы обеспечить Украину боевыми припасами в достаточном количестве. По словам обозревателя Пола Маклири, в ближайшее время поставок для ВСУ точно не предвидится.

В ходе встречи с коллегами по НАТО глава Минобороны Остин Ллойд, выступая перед СМИ в Брюсселе, уточнил, что альянс обучает украинские войска тактикам с экономным использованием боевых припасов. В некоторой степени, уверен обозреватель, это означает, что Запад пытается найти способы отбиться от РФ при экономии оружия.

Так, в 2022 году Штаты пытались нарастить производство 155-мм снарядов из-за огромного расхода украинскими войсками – они до сих пор выпускают тысячи снарядов в день. 

В ответ американцы обязались утроить ежемесячное производство снарядов. В довоенный уровень он составлял 14 тысяч. Вашингтон обещает довести этот показатель до девяноста тысяч сроком до 2025 года.

Источник: Politico ✓ Надежный источник
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