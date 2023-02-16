Россия нанесла новый масштабный удар по Украине

Взрывы прогремели в нескольких областях

Ночью, с 15 на 16 февраля, во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ со ссылкой на данные мониторинговых систем утверждают, что это было связано с работой российской авиации, а также вероятным запуском ракет из акватории Черного моря.

Сперва тревога сработала в восточных регионах до Киевской области, а после распространилась на всю страну. Появилась информация о взрывах в Краматорске, около Полтавы – это произошло примерно около часа ночи. В 3:38 стало известно о массовом запуске ракет по Украине, сообщает RT.

Спустя несколько минут взрывы раздались в Харьковской и Днепропетровской, Сумской областях, Кременчуге. В Николаевской и Одесской областях сработала система ПВО. Следом сообзалось о взрывах в Кировоградской, Киевской и Львовской областях – в последней их было около пяти.

Глава ОВА Львовской области Козицкий заявил, что был прилет по объекту критической инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших нет, пожар потушили, сообщает телеканал "360".

Позже российские Telegram-каналы сообщили, что Россия произвела новый масштабный обстрел объектов критической и военной инфраструктуры Украины в семи областях – Днепропетровской, Запорожской и Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Сумской и Львовской.

"Первой волной шли "Герани", затем ракеты", – указывается в сообщении.

Официального подтверждения со стороны Минобороны РФ не было.