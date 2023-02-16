Киевской казне придется туго

В ответ на беспрецедентную агрессию со стороны украинского государства Вооруженные силы нашей страны приступили к массированному обстрелу военной и энергетической инфраструктуры Незалежной. На Украине подсчитали, в какую сумму стране обойдутся разрушения.



Соответствующую информацию публикуют журналисты авторитетного американского издания Bloomberg. С аналитиками из США пообщался руководитель правления национальной энергокомпании Незалежной "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.



Высокопоставленный украинец объявил, что прямой ущерб украинской энергетической системе от наших ракет составит несколько сотен миллионов долларов. Совокупный объем экономических потерь и вовсе подсчитывается в миллиардах "баксов".



При этом Кудрицкий объявил, что уже в самое ближайшее время киевский режим сможет подвести итоги и озвучить предварительную оценку нанесенного ущерба.



Тем временем, Армия России продолжает атаковать украинского противника. Известно, что за минувшие сутки в Луганской народной республике были уничтожены более сотни незалежных вояк. Такую информацию публикует интернет-издание "Подмосковье сегодня".

